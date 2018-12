(JTWC): les deux zones 91S et 92S suivies par la Navy

2018 DEC 15 06h30 MascareignesBonjour toute et tous!La zone perturbée #91S est toujours suivie de près. Au cours des dernières 24heures la convection s'est renforcée et organisée.Cependant les dernières analyses montrent que le centre est encore extérieur à la masse nuageuse en raison de vents en altitude défavorables. On dit que le système est cisaillé.Par rapport à hier il est demeuré à peu près à la même distance des îles car après le point d'hier une ré-analyse a été effectuée plaçant le centre plus à l'est qu'indiqué alors.Ceci est fréquent avec les systèmes en formation. Les masses nuageuses sont encore instables et la circulation cyclonique allongée.A 04h on pouvait donc positionner le centre du système par rapport à:DIEGO GARCIA 2115km est sud estRODRIGUES 3300km est nord estPORT LOUIS 3910km est nord estSAINT DENIS 4140km est nord estLes prévisions restent inchangées et il est probable que ce système atteigne au moins l'intensité de dépression tropicale dans les prochaines 24h et qu'il continue à se développer graduellement par la suite.Il est très éloigné de nos îles et ne devrait pas nous intéresser. Sur une trajectoire moyenne entre l'ouest sud ouest et le sud ouest il pourrait atteindre la latitude des Mascareignes à l'est de 75/80°est.De ce fait AUCUN danger pour les Mascareignes et Madagascar avec ce système que nous suivrons néanmoins de près. Il n'est pas utile de m'envoyer des messages pour me demander pourquoi je suis un système qui ne va pas intéresser les îles.Je suis avec sérieux tous les systèmes évidemment...ENFIN nous avons déjà un oeil attentif sur une zone suspecte numérotée #92S par la Navy. Elle se trouve ce matin dans la région des îles Agaléga. Elle POURRAIT se développer la semaine prochaine à proximité relative des Mascareignes. Je vous en parle pour vous rassurer. Nous suivons ce système depuis le début(en fait avant même qu'il n'apparaisse sur les photos satellite) et je vous tiendrai informés avec rigueur quand et si cela devient nécessaire.Sur ce je vous souhaite un Super début de weekend sous le soleil pour la grande majorité d'entre vous.Cheers,Patrick Hoareau.