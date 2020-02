Météo [JTWC] la zone perturbée 90S: chances modérées de devenir une dépression tropicale dans les 24heures

21h: animation qui montre que la zone perturbée 90S située entre Diégo Garcia et Rodrigues est encore allongée et mal définie mais commence à afficher quelques signes de début d'organisation. Le Joint Typhoon Warning Center/Hawaii affiche cette zone suspecte 90S sur ses cartes depuis le 1ier Février à 22heures.

Et 90S a été la seule zone suspecte référencée par la Navy. Depuis le 1ier la zone était analysée comme ayant de faibles chances d'intensification( couleur jaune sur la carte en bas de page) .



A 16heures ce jour on pouvait la positionner approximativement à 760km au Nord de Rodrigues. Le système encore mal défini et allongé commence néanmoins à afficher quelques signes d'organisation.



➡️ L'environnement est jugé favorable à l'intensification à court et moyen terme. Le système pourrait se déplacer vers le Sud Sud-Est et les vents se renforcer progressivement, les vents les plus forts gagnant la circulation par le Nord.



➡️ Compte tenu de ces éléments 90S est passé en MEDIUM(orange sur la carte en bas de page) par la Navy . Les chances de le voir s'intensifier en dépression tropicale dans les 24heures sont à présent jugées modérées par le JTWC.



➡️ Cette analyse sera revue dans 24heures ou avant si les chances d'intensification augmentent encore ce qui est assez probable.



➡️ Position et intensité estimées par le JTWC:



Location: 13.3°S 63.8°E

Maximum Winds: 25 kt ( 45km/h)

Gusts: 35kt ( 65km/h)

Minimum Central Pressure: 1004 mb





Météo974

M974World

Zinfos974Météo ➡️affiche cettesur ses cartes depuis le 1ier Février à 22heures.Eta été la seule zone suspecte référencée par la Navy. Depuis le 1ier la zone était analysée comme ayant de faibles chances d'intensification( couleur jaune sur la carte en bas de page) .A 16heures ce jour on pouvait la positionner approximativement à 760km au Nord de Rodrigues. Le système encore mal défini et allongé commence néanmoins à afficher quelques signes d'organisation.➡️ L'environnement est jugé favorable à l'intensification à court et moyen terme. Le système pourrait se déplacer vers le Sud Sud-Est et les vents se renforcer progressivement, les vents les plus forts gagnant la circulation par le Nord.➡️ Compte tenu de ces élémentsest passé en MEDIUM(orange sur la carte en bas de page) par la Navy . Les chances de le voir s'intensifier en dépression tropicale dans les 24heures sont à présent jugées modérées par le JTWC.➡️ Cette analyse sera revue dans 24heures ou avant si les chances d'intensification augmentent encore ce qui est assez probable.➡️ Position et intensité estimées par le JTWC:Location: 13.3°S 63.8°E

La zone 90S est à présent classée en MEDIUM par la Navy (couleur orange). Les chances de développement en dépression tropicale dans les prochaines 24 heures sont à présent jugées modérées.



Dernières simulations du modèle GFS. A considérer avec la distance requise. PATRICK HOAREAU Lu 599 fois







Dans la même rubrique : < > De bonnes averses, du vent et même des orages observés ce lundi matin Alizé digne de l'hiver austral, humide sur l'Est le matin et dans les hauts l'après-midi