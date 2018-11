JTWC de 16h: Ralentissement de la dépression tropicale 03S à 1320 km de la Réunion

La dépression tropicale 03S a peu évolué aujourd'hui, en ralentissant dans son déplacement et en stagnant en intensité. Cependant les analyses récentes laissent envisager avec un bon degré de confiance la reprise de l'intensification ce soir et cette nuit.Position estimée du centre à 16h locale:Agalega 310 km Est/Nord-EstPort-Louis 1190 km Nord/Nord-EstSaint-Denis 1320 km Nord/Nord-EstLa trajectoire prévue reste globalement orientée vers les deux petites îles Agalega mais avec un léger décalage de la trajectoire prévue qui ferait passer le centre de la tempête à proximité sud-est et non plus quasiment sur l'île. L'intensité au moment du passage au plus près serait celle d'une tempête tropicale modérée voire d'une forte tempête.Le risque que l'île du sud soit envahie par la marée de tempête est réel et c'est pourquoi les autorités mauriciennes ont pris la prudente décision d'évacuer les habitants de l'île du sud vers un refuge situé sur l'île du nord qui se trouve à "quelques brasses".Peu de changement dans la prévision après le passage près d'Agaléga. Le système devrait continuer à s'intensifier et pourrait atteindre le premier stade de cyclone tropical d'ici 48h (prévision agressive proche du modèle HWRF) avant de commencer à s'affaiblir, affaiblissement ensuite accéléré en raison d'un fort cisaillement du vent (vents défavorables en altitude au dessus du système) et d'une mer plus suffisamment chaude pour soutenir une telle intensité.Le dernier point indiqué sur la carte de prévisions du Joint Typhoon Warning Center (dans 5 jours) place le centre encore à plus de 800 km de Port Louis et de Saint Denis.Autant dire que les Mascareignes devraient rester à l'abri d'une quelconque menace de ce système .Prochain point demain matin à 07H.NB: "tropical cyclone" en anglais est le terme scientifique qui regroupe les systèmes selon leur l'intensité en dépressions, tempêtes et cyclones (ou ouragan et typhon selon les lieux).