JTWC: bulletin d'alerte émis pour 93S sur le Canal de Mozambique

Pas mal d'activité sur le Canal et l'Hémisphère Sud en général. Mais les Mascareignes restent isolées au chaud et au sec. On va encore transpirer.







Bonjour toutes et tous!

Le Joint Typhoon Warning Center(JTWC) a émis un bulletin d'alerte(TCFA) concernant la perturbation tropicale 93S . En effet les chances que le système ne s'intensifie au moins en dépression tropicale ont augmenté pour les prochaines 24heures et sont à présent jugées élevées(HIGH).



A 04h ce matin la perturbation était centrée proche de 20.3°Sud et 39.7°Est soit à quelques 240km au nord nord ouest de l'île Europa dans le Canal de Mozambique.

Pour le moment le système qui tente de se consolider s'est déplacé vers l'ouest. Cependant les modèles sont en bon accord sur un infléchissement vers le sud puis vers l'est sud est alors que 93S contournerait l'extrême sud de Madagascar tout en s'intensifiant.



A priori



Cheers,

