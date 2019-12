[JTWC]: bulletin d'alerte de formation cyclonique émis par la Navy pour 91S( zone perturbée N2)

➡️ Le Joint Typhoon Warning Center/Hawaii vient d'émettre un bulletin d'alerte de formation cyclonique (TCFA) pour la zonesituée à 690km au large de la pointe Nord de la Grande Ile.Les conditions sont globalement favorables et devraient permettre à ce système de s'intensifier ces prochains jours.➡️ Les modèles anticipent davantage une trajectoire sur le Nord-Est du Canal de Mozambique en direction des côtes Nord-Ouest de Madagascar à terme.Certains modèles développent ce système jusqu'à l'intensité de cyclone tropical.➡️ Plus de 1500km à l'Est deon n'oublie pasdont les chances d'intensification en dépression tropicale dans les prochaines 24heures sont à présent estimées modérées par la Navy.NB: pour le CMRS de la Réunion: 91S= zone perturbée N292S= zone perturbée N3