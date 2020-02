Météo [JTWC] Zone suspecte 94S au Sud Sud-Est de Diégo Garcia: premier bulletin

Cliquez sur l'image si nécessaire. Animation (21h30). L'activité sera surveillée au Sud des Chagos ces prochains jours, loin au Nord-Est des Mascareignes. Le Joint Typhoon Warning Center/Hawaï(JTWC) vient d'émettre un premier bulletin d'analyse concernant la zone suspecte 94S qui évolue actuellement approximativement à 900km au Sud Sud-Est de Diégo Garcia.



➡️ Le système est peu organisé pour le moment avec un centre encore mal défini. Les simulations des modèles les plus fiables anticipent peu d'évolution au cours des 2 à 3 prochains jours avant que le système ne se mette en mouvement vers le Sud-Est ou le Sud Sud-Est et ne s'intensifie.



➡️ Pour le moment le potentiel d'intensification en dépression tropicale dans les 24heures est donc jugé faible par la Navy.



➡️ Prochain bulletin du JTWC au plus tard dans 24heures.



➡️ Position et intensité estimées par la Navy à 12TU soit 16h/Mascareignes:



Location: 15.0°S 75°E

Maximum Winds: 15 kt ( 30 km/h)

Minimum Central Pressure: 1010 mb

Development potential next 24hours: LOW



Premières simulations du modèle GFS. A considérer avec la prudence requise.







