(JTWC) Un lundi au soleil et point sur la forte tempête tropicale BOUCHRA

Petit point rapide également sur la forte tempête tropicale #BOUCHRA #04S.



Encore classée forte tempête par la Navy. Cependant mon analyse des dernières données satellitaires et des conditions de l'environnement dans lequel évolue le météore me laissent penser que l'affaiblissement pourrait être assez rapide ces prochaines 24/36h, plus rapide qu'indiqué par la prévision du Joint Typhoon Warning Cente(JTWC).



A 10h00 le centre était positionné par rapport à :

DIEGO GARCIA: 1235km sud est

RODRIGUES: 1965km est nord est

PORT LOUIS: 2585km est nord est

SAINT DENIS: 2810km est nord est



Le système avec des rafales maximales de 130km/h près du centre en mer se déplaçait vers le sud ouest à la vitesse de 18km/h.



La prévision table toujours sur un début de comblement dans 72h à plus de 1000km de Rodrigues.



Aucun danger pour les Mascareignes et Madagascar.