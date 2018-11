(JTWC): La tempête tropicale BOUCHRA(04S) fidèle aux prévisions.

2018 NOV 18 19h30 Mascareignes.



Bonsoir toutes et tous,



depuis ce matin le Joint Typhoon Warning Center(JTWC) a repris ses bulletins(warnings) sur la tempête tropicale BOUCHRA(04S).



Le système continue de montrer quelques signes d'intensification et à 16h il était analysé par le JTWC tout juste en dessous du stade de forte tempête tropicale avec des rafales maximales en mer estimées autour de 120km/h(130 pour le premier stade de forte tempête).



Comme indiqué cet après midi la tempête devrait atteindre son pic d'intensité dans les prochaines 24h avant que les conditions en altitude ne deviennent défavorables et que les températures océaniques baissent ce qui est négatif pour un système tropical qui puise son énergie dans les eaux chaudes(au delà de 27°C de préférence).



La prévision n'a pas varié et on s'attend à ce que le météore commence à se combler à plus de 1200km au nord-est de Rodrigues dans 72H.



Dans ces conditions cette tempête ne représente aucune menace pour les Mascareignes et Madagascar.





A 16h le JTWC positionnait la tempête tropicale autour des points 12.8°Sud et 83.7°Est en déplacement sud-ouest à 17km/h , ce qui la situe par rapport à :



DIEGO GARCIA: 1375km sud est

RODRIGUES: 2300km est nord est

PORT LOUIS: 2915km est nord est

SAINT DENIS: 3140km est nord est