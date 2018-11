[JTWC] La tempête tropicale BOUCHRA(04S) a "une seconde vie"

2018 NOV 18 13h25 Mascareignes.



La tempête tropicale modérée #BOUCHRA #04S "a une seconde vie".😛



Comme je le vous disais dans mes précédents publications le Joint Typhoon Warning Center(JTWC) reprend ses bulletins(warnings) sur ce système qui avaient été stoppés le 13 Novembre à 10heures alors que le système était alors déclassé en simple perturbation tropicale.



A noter que le JTWC émet des bulletins sur 4 systèmes en même temps🤔, 2 sur l'océan indien(1 sud et 1 nord) et deux sur le pacifique nord ouest.



BOUCHRA a végété pendant presque 3 jours mais montre des signes évidents d'intensification depuis 24heures. En effet les vents défavorables en altitude qui l'avaient pratiquement conduit au comblement se sont atténués.



La convection (la masse nuageuse) associée à ce système était encore rejetée à distance du centre hier mais à présent la convection recouvre le centre.



A 10h le JTWC positionnait la tempête modérée autour des points 12.2°Sud et 84.4°Est ce qui la situe par rapport à :

DIEGO GARCIA: 1410km est sud est

RODRIGUES: 2400km est nord est

PORT LOUIS: 3020km est nord est

SAINT DENIS: 3240km est nord est