[JTWC] FRANCISCO analysé à nouveau en tempête tropicale modérée, touche la côte malgache entre Tamatave et Vatomandry

Maximum Winds: 40 kt ( 75 km/h)

Gusts: 50 kt ( 95km/h)

Minimum Central Pressure: 1003 mb

➡️vient de reprendre l'émission de ses bulletins réguliers ( warnings) concernant➡️Le système traqué depuis au moins le 3 Février affiche une seconde vie à proximité des côtes malgaches.Les satellites Ascat ont montré hier soir la présence de vents forts entre la côte malgache et le centre et le JTWC analyse à nouveau ce système en tempête tropicale modérée.➡️ A 04heures ce matin le centre de la tempête était positionné à 60km au Sud-Est de Toamasina ( Tamavate) et à 120km au Nord-Est de Vatomandry.➡️se déplace très lentement et pourrait toucher terre vers Vatomandry en soirée avec des rafales supérieures à 100km/h près de son centre.➡️ Prochain bulletin du JTWC vers 13h30 ou 12h30/Mada.➡️ Position et intensité estimées par la Navy à 00TU soit 04h/Mascareignes:Location: 18.6°S 49.8°E➡️