Météo [JTWC]: Cyclone BELNA(02S) pourrait toucher terre à 100km Ouest de Mahajanga lundi en fin d'après midi

Cliquez sur l'image pour l'animer. ➡️ L'animation satellite et les analyses montrent une très légère intensification de BELNA au cours des dernières 6 heures. Les vents soutenus sur 1minute sont passés de 85noeuds à 90noeuds , ce qui donne des rafales maximales estimées à 205km/h dans le mur de l'oeil en mer.

A 21h heure de Mayotte/Mada la Navy US( JTWC) positionnait le cyclone à 110km à l'Est Sud-Est de l'aéroport de Pamandzi/Mayotte et à 310km pratiquement au Nord de Mahajanga. Le déplacement reste lent orienté au Sud Sud-Ouest à 9km/h.



➡️ La prévision de trajectoire reste stable avec le point d'impact de l'oeil prévu lundi en fin d'après-midi ou début de soirée à 95/100km à l'Ouest de Mahajanga/Madagascar.



➡️ La prévision d'intensité reste plus ardue. Le système apparait souffrir d'intrusion d'air sec dans sa circulation. D'autre part il est possible que la relative proximité de la Grande accentue le manque d'apport en humidité dans le quadrant Est du cyclone.

Enfin la faible vitesse de déplacement n'aide pas. La NAVY n'anticipe plus d'intensification avant l'atterrissage sur les côtes malgaches mais précise que cette prévision est peu confiante.

Je pense toujours qu'une intensification reste possible avant que le cyclone ne touche terre demain.



➡️ En tout état de cause les populations de la côte Nord-Ouest de Madagascar doivent compléter leurs précautions et se préparer à des conditions difficiles en terme de vents et de pluies cycloniques dans un rayon d'environ 200km autour du point d'impact.



➡️ Prochain point cyclone de ma part: lundi matin.



➡️ 02S BELNA



Location: 12.9°S 46.3°E

Maximum Winds: 90 kt (170km/h)

Rafales: 110 kt ( 205km/h)

Minimum Central Pressure: 967 mb

CAT US: 2

L'oeil du cyclone pourrait toucher terre à 95/100km à l'Ouest de Mahajanga lundi en fin d'après-midi ou début de soirée.



Le coeur du cyclone (en rouge) est très compacte. Image micro-ondes de 19h03.



