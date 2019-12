[JTWC]: Cyclone BELNA(02S) en cours d'intensifcation rapide

➡️ Les données satellite et les analyses d'intensité indiquent que le cyclone tropical BELNA( 02S) est en cours d'intensification rapide.

A 12h temps universel( 16h/Mascareignes) le Joint Typhoon Warning Center/Hawaï le classait déjà en cyclone tropical intense avec des vents soutenus sur 1minute estimés à 185km/h avec des rafales de 230km/h.



➡️ L'animation satellite jointe montre que le coeur du système s'intensifie rapidement: l'oeil gagne en définition et est ceinturé par de la convection dont les sommets sont nettement plus froids. Le système est compacte ce qui facilite les intensifications rapides.



➡️ 02S BELNA



Location: 10.3°S 47.4°E

Maximum Winds: 100 kt (185km/h)

Rafales: 125 kt ( 230km/h)

Minimum Central Pressure: 959 mb

CAT US: 3