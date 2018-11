(JTWC): BOUCHRA(04S) a tiré sa révérence

Bonsoir toutes et tous!Notre tempête tropicale # BOUCHRA # 04S a tiré sa révérence. Vous noterez que je précisais hier que je pensais que l'affaiblissement pourrait être plus rapide qu'indiqué par la prévision de la Navy.Les faits ne m'ont pas donné tort.En fait des les premières images dans le visible ce matin(cf image jointe) on a pu admirer un joli petit centre complètement exposé avec la convection rejetée à plus de 200km au sud est.Le système subissait de plein fouet les vents en altitude défavorables(cisaillement vertical de nord ouest) qui l'ont littéralement déchiré et réduit à un état végétatif.Dans ce contexte le clap de fin de la part du Joint Typhoon Warning Center est arrivé avec le bulletin numéro 22 classant alors le système en dépression tropicale.Depuis le système a été déclassé en simple perturbation tropicale en voie de comblement.