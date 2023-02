A la Une .

JSD, le chanteur Catalan déterminé au cœur réunionnais

L'artiste JSD (Je Suis Déterminé) gitan Catalan d'origine algérienne-hollandaise, est un auteur compositeur et interprète installé depuis 13 ans à La Réunion. Il se fait connaître il y a 3 ans avec son premier titre « Charbon » qui a fait le buzz sur les réseaux. La musique est son oxygène, elle lui apporte la joie de vivre. Déterminé à percer dans ce domaine, il ose le mélange des musiques et sort dans la foulée plusieurs autres titres « AMG », « Barrio » « Mi vida ». Avec son label « Artdiente », il met en avant son identité hybride et défend ses valeurs (loyauté, respect, ambitions, réussite) à travers des messages préventifs auprès de ses auditeurs. Sa culture catalane chevillée au corps est l'ADN commune à toutes ses compositions. Alors qu'il est en pleine préparation de son prochain son « Eldorado » dédié à sa fille, il se livre en toute intimité.

Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Samedi 4 Février 2023 à 17:31