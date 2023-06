Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION "JOP 2024", des collégiens réunionnais à Paris : Une deuxième journée d’épreuves sportives Dans le cadre du challenge « JOP (Jeux Olympique et Paralympiques) 2024 à Paris », une 2ème journée d’épreuves sportives s’est déroulée le mercredi 31 mai 2023 au Bocage de Sainte-Suzanne. Les 23 équipes sélectionnées se sont retrouvées pour s’affronter autour de plusieurs disciplines. Cette 2ème journée de compétition s’est déroulée en présence du Conseiller départemental Jean François Nativel et de l’inspectrice pédagogique régionale d’EPS, Annick Amadeuf.

Qui n’a pas rêvé d’assister à une épreuve des Jeux Olympiques ? Ce rêve deviendra une réalité pour les collégiens qui remporteront les différentes épreuves des « JOP 2024 ». 23 équipes sont en lice pour passer la ligne d’arrivée et remporter le fabuleux voyage à Paris.

Après Casabona à Saint-Pierre, les collèges sélectionnés se sont donc retrouvés au Bocage pour une ultime confrontation. Les épreuves au programme : la course d’orientation, le breakdance, le rafting et le canoë-kayak, Pour encadrer les élèves et la compétition, les professeurs accompagnateurs et les responsables et membres de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) étaient présents.



« La pratique sportive dans les écoles, collèges et lycées est primordiale. Si, à l’occasion d’un tel évènement, nous pouvons la promouvoir et la célébrer, nous pourrons affirmer avec fierté que ce concours est déjà une réussite », a souligné Jean-François Nativel dans son intervention.



Les résultats de cette 2ème journée seront proclamés le 23 juin prochain.

Un challenge aux multiples facettes

Les jeux olympique et paralympiques (JOP) de Paris se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024. Le Conseil Départemental labellisé « Terre de Jeux 2024 » offre l’opportunité aux collégiens de valoriser la place du sport dans la société réunionnaise et de faire naitre des vocations en lien avec le haut niveau.



Les collèges qui concourent se sont engagés depuis deux ans dans un projet sur 5 thématiques définies par la collectivité départementale et ses partenaires : le sport et la réussite éducative, le sport et outil d’inclusion, le sport et le développement durable, le sport de haut niveau et le sport et la santé.





