A la Une .. JO Rugby : Les Réunionnaises Fanny Orta et Caroline Drouin qualifiées pour la finale

L ’équipe de France féminine de rugby à 7 s’est hier qualifiée pour la finale des JO. Les Réunionnaises Fanny Orta, Caroline Drouin et leurs coéquipières ont tenu en échec la Grande Bretagne 26 à 19. Par NP - Publié le Samedi 31 Juillet 2021 à 10:43

Les Bleues ont enchainé les victoires sur les 5 derniers matchs. Après s’être imposée face à la Chine, l’équipe de France féminine de rugby a finalement battu les Britanniques non sans mal.



Si les Bleues ont rapidement ouvert le score, les Britanniques ont tenté de faire peser leur statut de favorites.



Au terme de la rencontre, les Françaises se sont imposées 26 à 19 et décochent leur sésame pour la finale. Elle se tiendra ce samedi face à la Nouvelle-Zélande. "C’est énormément de joie d’en arriver là, c’est super. On a vraiment envie d’aller au bout de l’aventure maintenant", s’est réjouie la Réunionnaise Caroline Drouin interrogée dans la presse nationale.





