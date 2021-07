A la Une . JO : Marine Boyer termine à la 6e place

La Réunionnaise et l’équipe de France ont terminé à la 6e place de l’épreuve de gymnastique par équipe. Une douche froide puisqu’elles étaient à la 4e place à l’issue des qualifications. La déception est totale pour Marine Boyer qui n’a pas pu décrocher sa place en finale individuelle à la poutre. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 à 09:53

La Réunion a perdu sa plus grande chance de médaille lors des JO de Tokyo. Marine Boyer, engagée avec l’équipe de France au concours de gymnastique par équipe, a terminé à la 6e place.



Marine Boyer, Mélanie de Jesus Dos Santos, Carolann Héduit et Aline Friess avaient pourtant bien débuté lors de la première phase en se plaçant à la 4e place. C’est sur les épreuves des barres asymétriques et en saut que les Françaises avaient obtenu de bons résultats. À l’inverse, c’est à la poutre et au sol qu’elles ont peiné.



Les gymnastes tricolores ont effectué des sorties peu maîtrisées que les juges ont sévèrement pénalisées. Marine Boyer n’a pas réussi à se qualifier pour la finale individuelle à la poutre, là où elle était arrivée 4e lors des jeux de Tokyo.



C’est la Russie qui remporte finalement l’épreuve par équipes devant les États-Unis et la Grande-Bretagne.



