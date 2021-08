A la Une . JO: Le conseiller régional Mickael Sihou revient sur cette journée historique

Le conseiller régional Mickaël Sihou félicite les équipes françaises et les Réunionnais qui ont décroché des médailles samedi 7 août. L’ancien président du Handball club de Cambuston rappelle le rôle du tissu associatif réunionnais qui a mené à de telles performances.

Par GD - Publié le Dimanche 8 Août 2021 à 07:05

Le communiqué :



Cette journée du 7 août 2021 des #JOdeTOKYO restera un jour mémorable pour le sport collectif français, avec 1 médaille d'or pour le handball, 1 médaille- d'or pour le volley-ball, 2 médailles d'argent et de bronze pour le basket-ball.



Il est merveilleux de savoir que nous comptons deux Réunionnais au sein de ces formidables armadas avec, #StephenBoyer (volley-ball) et #Melvyn-Richardson (handball) qui sont montés tout à l'heure sur la plus haute marche du podium.



En tant que militant du sport réunionnais, et ancien président du club de handball de Cambuston, j'adresse mes sincères félicitations à nos deux prodiges réunionnais, à l'équipe, à leur coach, au staff médical et technique, et aussi à leur entourage familial. Sans cet attelage il n'y a pas de victoire possible.



Merci à nos #kréopolitains pour le travail accompli, en sachant que cette distinction est une invitation à poursuivre et persévérer, pour que perdure cette belle aventure (jusqu'à Paris ?) née de la #vieassociative et du #bénévolat.



Un engagement, source de richesses qui repose sur ces valeurs d’intelligence du cœur et de l’esprit, de volonté de progresser en commun et de construire une société ouverte à tous, avec le souci de l’éducation de nos jeunes.



Et cet engagement est formidable quand, à l'arrivée, il est récompensé et se révèle porteur de joies et de satisfactions profondes.

Bravo et merci à tous.



Cap maintenant vers #Paris 2024 qui nous tend déjà les bras.



Mickaël SIHOU,

Conseiller Régional

Ex Président du Handball Club de Cambuston