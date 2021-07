A la Une . JO : Johanne Defay facile, Jérémy Florès in extremis

Première journée contrastée samedi pour les surfeurs réunionnais Johanne Defay et Jérémy Florès. Le second a eu chaud en devant passer par le 2ème tour. Par LG - Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 à 10:57

Si Johanne Defay a confirmé son rang de deuxième mondiale en se qualifiant facilement dans sa série 4 chez les féminines en arrivant deuxième (10,6 points) de son tableau composé de trois autres concurrentes (la Brésilienne Weston-Webb, la Péruvienne Mulanovich et la Japonaise Tsuzuki), son compère de l’équipe de France de surf Jérémy Florès a dû batailler pour trouver de belles vagues.



C’est sur des vagues d’1,50 mètre que le surfeur péi a tenté de se démarquer de la concurrence, sans grand succès.



Deuxième de sa série de repêchage



Cumulant un maigre score de 7,63 points attribué par les juges, le surfeur français de 33 ans a dû passer par les repêchages pour se hisser en huitièmes de finale. Jérémy Florès s'est qualifié avec une note de 11,37 points le plaçant à la deuxième place de la Série 2. Seuls les trois premiers des cinq en compétition de repêchage pouvaient prétendre à se présenter en huitièmes de finale, les deux derniers étant éliminés.



L’essentiel est donc assuré. Il préserve ses chances de disputer une médaille olympique pour une compétition qui fera date puisqu’elle marque les débuts du surf aux jeux olympiques sur le "beachbreak" de Tsurigasaki, à environ 100 kilomètres du stade olympique de Tokyo.





Publicité Publicité