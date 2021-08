A la Une . JO : Deux Réunionnais en finale

Les Réunionnais Melvyn Richardson et Stephen Boyer sont qualifiés en finale des JO dans leurs sports respectifs. Le handballeur et le volleyeur sont assurés d’obtenir une médaille olympique. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 5 Août 2021 à 17:56

Les sports collectifs français réalisent des Jeux olympiques exceptionnels tant chez les hommes que chez les femmes. Une belle aventure dont bénéficient les Réunionnais Melvyn Richardson et Stephen Boyer, qui vont vivre une finale olympique. Les deux sportifs péi vont donc obtenir une médaille, en espérant qu'elle soit du plus précieux des métaux.



À la mi-journée, l’équipe de France de handball est venue à bout de l’Égypte 27 à 23. Malheureusement pour le fils Jackson, il n’a pas été sélectionné pour le match en raison du retour de Hugo Descat. Une absence qui ne le privera pas de médaille en cas de victoire face au Danemark.



Côté volley-ball, Stephen Boyer n’a pas pu s’exprimer beaucoup plus que son compatriote. Il a toutefois pu assister à la victoire des siens face à l’Argentine 3 sets à 0. L’équipe de France va obtenir sa première médaille olympique dans ce sport. Ils rencontreront la Russie en finale.



Ce jeudi a été exceptionnel pour les équipes françaises puisque l’équipe de France de basket s’est également qualifiée en finale après être venue à bout de la Slovénie de Luka Doncic 90 à 89. Les Bleus retrouveront les Américains qu’ils avaient battus lors du premier match.



Toutes ces finales auront lieu samedi, en espérant voir de l’or débarquer à Gillot dans quelques jours.



