JO 2024 : Jackson Richardson nommé chef de mission de la délégation française

Ce mercredi, les comités olympique et paralympique français ont officialisé les noms des deux chefs de mission des délégations françaises pour les prochains Jeux de Paris. Alors que traditionnellement ces postes sont souvent confiés à des membres des fédérations, le choix s’est porté sur deux anciens athlètes.



Le fait que la compétition se joue en France force le comité olympique à changer ses habitudes. Objectif : avoir un profit moins technique et plus en phase avec les sportifs.



Jackson Richardson se voit donc confier le poste de chef mission et il prendra ses quartiers avec les athlètes dans le village olympique en 2024. Ancien porte-drapeau à Athènes en 2004, médaillé de bronze aux Jeux de Barcelone en 1992, et deux fois champion du monde en 1995 et 2001, l’ancien sportif réunionnais s’est dit honoré par cette proposition.



"On a été porte-drapeaux, on a gagné les Jeux olympiques… Notre objectif est d'apporter notre expérience à ces sportifs et d'accompagner aussi le porte-drapeau", déclare l’athlète sur le plateau du 20h de France 2.



Michaël Jérémiasz, porte-drapeau aux Jeux de Rio en 2016, a lui aussi un palmarès impressionnant (champion olympique de paratennis en double à Pékin en 2008, argent en double et bronze en simple en 2004 à Athènes et bronze à Londres en double en 2012). “Si je peux amener ce petit supplément d'âme et donner aux athlètes tous les outils pour aller chercher la médaille.... Il nous reste un an pour raconter une histoire et que cela devienne quelque chose de banal de voir un champion paralympique” a ainsi souligné l’ancien champion à nos confrères de l’Equipe.