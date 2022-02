A la Une . JJ. Morel : "Laissez-nous rouler sur le viaduc ! C'est possible : la preuve"

Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 7 Février 2022 à 23:42

J’affirme que la liaison par la NRL entre St-Denis et la Grande Chaloupe est bien terminée et j’en apporte la preuve : dès la levée de l’alerte rouge, en fin de semaine dernière, des camions l’ont emprunté en convoi : voyez les images ci-dessous !



A qui fera-t-on désormais croire que cette portion de huit kilomètres est inaccessible aux simples voitures ?



L’opposition régionale prend les Réunionnais à témoin.



Jean Jacques MOREL