A la Une . JIR contre ICP Roto : Le bras de fer sur le terrain judiciaire ce jeudi

Six jours que le Journal de l'île n'est pas paru dans sa version papier, la faute à un conflit avec l'imprimeur du titre. C'est désormais à la justice saisie par le JIR de se prononcer sur ce litige d'ordre commercial. Décision à 14 heures cet après-midi. Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 6 Octobre 2022 à 08:35





Tout commence au tribunal de commerce



Tout aurait commencé au tribunal de commerce justement, au sujet du rachat de l'entreprise Ah-Sing en difficulté depuis cinq ans.

Audience devant le tribunal de commerce ce jeudi matin à 8h30. Au rôle, le conflit commercial qui oppose le Journal de l'île à son imprimeur, l'entreprise ICP Roto emmenée par Alfred Chane Pane. Trois questions sont abordées dans le prétoire devant le président Bernard Molié et son assesseur qui devront décider qui a raison et qui a tort : la validité du contrat commercial qui lie les deux entreprises, l'obligation d'organiser une médiation en cas de litige, et la véracité de la tenue d'une grève depuis six jours menée par les rotativistes d'ICP Roto qui refusent d'imprimer au motif que des propos diffamants auraient été tenus par Jacques Tillier au sujet de leur patron.

Amalgame malheureux



Le lendemain du jugement, le nom de Chane Pane fait les gros titres de la presse. Un amalgame malheureux présente Alfred Chane Pane comme le repreneur Ah-Sing et met le feu aux poudres. Des articles du JIR accusent l'homme d'affaires d'être le véritable bénéficiaire du rachat que Jacques Tillier convoitait. Des affirmations démenties par le principal intéressé auxquelles l'édito du Samedi écrit par le patron du JIR fait pourtant écho, assimilant les "Chane Pane du nord à ceux du sud". Les salariés d'ICP Roto découvrant le texte décident alors dans la nuit de vendredi à samedi de ne pas imprimer le journal.



Alfred Chane Pane, hospitalisé ce jour-là, indique qu'il n'était au courant de rien.



Une volonté de reprendre



"La vie est belle pour M. Chane Pane parce que quand un édito ne lui plaît pas, il arrête d'imprimer. C'est une insulte à notre intelligence", lance une des avocats du Journal de l'île, Me Driss Falih, demandant à ce qu'ICP Roto soit condamné à reprendre l'impression. "Vous êtes dans l'insulte. L'invective. C'est de la presse de bas étage", répond le conseil de l'imprimeur, Me Jean-Jacques Morel. La robe noire précise cependant dans sa plaidoirie une volonté de reprendre l'impression "à condition qu'on foute la paix à Chane Pane et à ses salariés".



Le tribunal a mis sa décision en délibéré à 14 heures.

