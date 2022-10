JIR : Les différents scénarios de sortie de crise

Rappelez-vous, le drame s'est joué en deux actes.Il y a d'abord eu le coup de sang des employés de l'imprimerie ICP Roto, qui imprime le journal tous les jours au Port, en découvrant dans la nuit de vendredi à samedi que le journal qu'ils sont en train d'imprimer s'en prend vertement à leur patron, lequel est dans le cirage à l'hôpital en train de se remettre d'une opération du sinus. Selon la version d'Alfred Chane Pane, le patron de l'imprimerie, c'est en solidarité avec leur patron et sa famille qu'ils auraient décidé de débrayer et d'arrêter d'imprimer le journal.Dans la foulée, Alfred Chane Pane annonce à Zinfos que la hache de guerre est enterrée et que le JIR paraitra normalement le lendemain, soit dimanche.Mais voilà... Au moment de l'impression, le patron d'ICP Roto découvre que non seulement Jacques Tillier reproduit à nouveau l'édito qui n'avait pu paraitre la veille, mais qu'il en remet une couche en réaffirmant qu'il est un menteur et qu'il est bien derrière le rachat de l'imprimerie Ah Sing, pour lequel Jacques Tillier avait également candidaté mais avait été écarté. Chose qu'Alfred Chane Pane dément avec la dernière énergie.Cette fois-ci, ce ne sont plus les employés qui décident de débrayer mais le patron lui-même qui donne l'ordre d'arrêter l'impression.Et dans Zinfos, dans une lettre incendiaire, il annonce qu'il ne souhaite plus imprimer le JIR à l'avenir. Conséquence : le journal était à nouveau absent ce matin dans les kiosques et dans les boites aux lettres.Cette situation ne peut durer longtemps. C'est sans doute la première fois en France qu'un patron d'imprimerie empêche un journal de paraitre. Et il s'agit bel et bien d'une atteinte intolérable à la liberté de la presse.Vous vous en doutez, ça grenouille en coulisses pour essayer de trouver une solution.La plus simple serait qu'Alfred Chane Pane reprenne l'impression du journal. Au vu de son courrier, il en est hors de question. Sauf qu'il ne pourra pas s'opposer à une décision d'un tribunal, si celui-ci venait à être saisi. Cette option risque de prendre quelques jours et on imagine les relations qui risquent d'être plus que tendues entre les deux sociétés à l'avenir.D'autant que rien ne garantit que les employés de l'imprimerie ne relanceraient pas une grève...Ce n'est clairement pas la solution idéale.L'autre solution pourrait consister à une impression du JIR sur les rotatives de la SAFI, la société du groupe Chane Ki Chune qui imprime Le Quotidien.Cette option est possible. Elle a déjà existé par le passé. Le JIR a été imprimé jusqu'en 2019 par la SAFI, en même temps que Le Quotidien. Sauf que Jacques Tillier a décidé du jour au lendemain de retourner chez Alfred Chane Pane qui lui faisait de meilleurs prix, obligeant au passage Carole Chane Ki Chune à licencier des employés de l'imprimerie. Leurs collègues qui sont restés n'ont apparemment pas oublié l'événement et il se dit chez les rotativistes qu'ils ne verraient pas d'un très bon œil le retour du JIR...On le voit, rien n'est simple. Une chose est sûre : il est urgent de trouver une solution. La Réunion est une des seules régions de France, si ce n'est la seule, à avoir encore deux quotidiens. Vivement que nous retrouvions les deux dans notre boite aux lettres. Ce matin, en ouvrant la mienne et en ne trouvant que Le Quotidien, j'ai eu le sentiment qu'il me manquait quelque chose d'important.