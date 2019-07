JIOI : Victoire facile de l'équipe de La Réunion face aux Maldives

Pour son entrée en lice dans ces Jeux des îles, la sélection de La Réunion de football n'a pas déçu face aux Maldives. Les joueurs de Jean-Pierre Bade se sont en effet imposés sur le score de 4 à 0 au stade Auguste Volaire de la ville de Flacq à Maurice.



Des buts signés Anjy Vardapin à la 29ème minute, Jean-Michel Fontaine (31’, 67’) et Mathieu Sarpedon (62’) qui permet au Club R de lever les derniers doutes qui pesaient encore sur sa préparation, et la correction reçue face à Strasb ourg durant sa tournée métropolitaine il y a quinze jours.



Les hommes de Jean-Pierre Bade affronteront l'équipe de Mayotte dès samedi à 12H pour leur deuxième match du groupe B au stade George V à Curepipe.



Le troisième et dernier match de groupe aura lieu le 22 juillet face aux Comores dans ce même stade de la ville de Flacq.