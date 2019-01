JH Ratenon: Les gilets jaunes poursuivent la lutte, ils ont raison

Les gilets jaunes poursuivent la lutte : ils ont raison.

Raison parce que Macron a menti. Menti sur les solutions pour sortir la France de la souffrance.

Menti avec avec l'affaire Benalla.

Benalla a lui aussi menti aux Français parce que se sentant protégé.

Les ministres ont tous menti sur les mesures à prendre d'urgence pour répondre aux inquiétudes des français.

La ministre Girardin a menti. Les mesures qu'elle a annoncé n'entrent pas en vigueur. Un seul exemple: les 100 euros de plus pour le minimum vieillesse au 1er janvier 2019 n'est plus d'actualité. Nos gramounes resteront toujours en dessous du seuil de pauvreté!

Plus que jamais, le mensonge n'a plus sa place et il doit être combattu par le Peuple.

Les gilets jaunes ont par conséquent raison d'entrer en résistance.

Ce n'est pas la pseudo consultation citoyenne ou des simulacres de réunions qui vont régler les problèmes de fond. Tout ça c'est de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin.

Les gilets jaunes ont raison de poursuivre le mouvement car:

RIEN pour les personnes âgées;

RIEN pour les handicapés;

RIEN pour les agriculteurs;

RIEN pour les demandeurs d'emplois;

RIEN pour les petites entreprises;

RIEN pour les petites retraites;

RIEN pour lutter contre la vie chère

RIEN pour le smic.



Le peuple Réunionnais a raison de lutter. Il faut partager les richesses. Il faut arrêter d'écraser les plus modestes, les plus pauvres.

Comme je l'ai toujours été, en tant que député je serai aux côtés de mon peuple en souffrance.

J'appelle tous ceux qui contestent la politique de riches de Macron à soutenir massivement la lutte du mouvement des gilets jaunes.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion