Jeux [JEU] La sortie du mercredi :THE PASSENGER Valable du 24/01/2018 au 30/01/2018

Synopsis THRILLER | DURÉE : 1h44



Réalisé par JAUME COLLET-SERRA, avec LIAM NEESON, VERA FARMIGA, PATRICK WILSON, SAM NEILL, ELIZABETH MCGOVERN, JONATHAN BANKS, DEAN-CHARLES CHAPMAN, FLORENCE PUGH, SHAZAD LATIF, CLARA LAGO, ANDY NYMAN, ROLAND MOLLER, COLIN MCFARLANE, DILYANA BOUKLIEVA, ADAM NAGAITIS, KINGSLEY BEN-ADIR, KOBNA HOLDBROOK-SMITH, LETITIA WRIGHT, DAMSON IDRIS, DAVID OLAWALE AYINDE, JAMIE BEAMISH, NAKAY KPAKA, NATHAN WILEY, ANDREW DUNKELBERGER

Comme tous les jours après son travail, Michael MacCauley prend le train de banlieue qui le ramène chez lui. Mais aujourd'hui, son trajet quotidien va prendre une toute autre tournure. Après avoir reçu l'appel d'un mystérieux inconnu, il est forcé d'identifier un passager caché dans le train, avant le dernier arrêt. Alors qu'il se bat contre la montre pour résoudre cette énigme, il se retrouve pris dans un terrible engrenage. Une conspiration qui devient une question de vie ou de mort, pour lui ainsi que pour tous les autres passagers !

Bande annonce …

Pour jouer … Pour jouer, envoyez PALMES au 7388

( 2x0,65€ + prix d’un sms)

et gagnez un pass pour 2 personnes

sur le film de la semaine.

50 places à gagner par semaine

Zinfos 974 n’est pas responsable de la déprogrammation éventuelle d’un film.

Pour retirer vos places, c’est très simple, présentez vous muni de la pièce d’identité du gagnant chez notre partenaire

Les places sont à retirer 15 jours maximum après le tirage au sort.



Bubble Tea (à l’angle de l’Avenue de la Victoire et de la rue Labourdonais à Saint-Denis)

Téléphone : 02 62 93 48 79

Horaires :

11h30-20h00 du mardi au jeudi

11H30-22h00 le vendredi et samedi

15h00-19h00 le dimanche Zinfos974 Lu 107 fois



