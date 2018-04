Jeux [JEU] La sortie du mercredi : TAXI 5 Valable du 11/04/2018 au 17/04/2018

Synopsis Genres : ACTION / COMEDIE / POLICIER | Durée : 1h42

De Franck De Franck Gastambide, avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d'exception, est muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L'ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l'aide de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc.

Pour jouer … Pour jouer, envoyez PALMES au 7388

( 2x0,65€ + prix d’un sms)

et gagnez un pass pour 2 personnes

sur le film de la semaine.

50 places à gagner par semaine

Pour retirer vos places, c’est très simple, présentez vous muni de la pièce d’identité du gagnant chez notre partenaire

Les places sont à retirer 15 jours maximum après le tirage au sort.



Bubble Tea (à l’angle de l’Avenue de la Victoire et de la rue Labourdonais à Saint-Denis)

Téléphone : 02 62 93 48 79

Horaires :

11h30-20h00 du mardi au jeudi

11H30-22h00 le vendredi et samedi

11H30-22h00 le vendredi et samedi

15h00-19h00 le dimanche



