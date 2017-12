Jeux [JEU] La sortie du mercredi : STAR WARS 8 Valable du 13/12/2017 au 19/12/2017

Synopsis SCIENCE-FICTION | DURÉE : 2h30

Réalisé par RIAN JOHNSON, avec DAISY RIDLEY, DOMHNALL GLEESON, GWENDOLINE CHRISTIE, MARK HAMILL, BENICIO DEL TORO, OSCAR ISAAC, ADAM DRIVER, CARRIE FISHER, LUPITA NYONG'O, ANDY SERKIS, PETER MAYHEW, ANTHONY DANIELS, LAURA DERN, BILLIE LOURD, JOHN BOYEGA, JIMMY VEE, ADRIAN EDMONDSON, TIM ROSE, TOGO IGAWA, KELLY MARIE TRAN, MIKE QUINN, AKSHAY KUMAR, DANTE BRIGGINS, TYRONE LOVE, STEPHEN ROLLINS

Après avoir fait ses premiers pas dans Star Wars : Le Réveil de la Force, Rey poursuivra son voyage épique et intergalactique en compagnie de Finn, Poe et Luke Skywalker...



Pour jouer … Pour jouer, envoyez PALMES au 7388

( 2x0,65€ + prix d’un sms)

et gagnez un pass pour 2 personnes

sur le film de la semaine.

50 places à gagner par semaine

Zinfos 974 n’est pas responsable de la déprogrammation éventuelle d’un film.

Pour retirer vos places, c’est très simple, présentez vous muni de la pièce d’identité du gagnant chez notre partenaire

Les places sont à retirer 15 jours maximum après le tirage au sort.



Bubble Tea (à l’angle de l’Avenue de la Victoire et de la rue Labourdonais à Saint-Denis)

Téléphone : 02 62 93 48 79

Horaires :

11h30-20h00 du mardi au jeudi

11H30-22h00 le vendredi et samedi

15h00-19h00 le dimanche Zinfos974 Lu 103 fois



