[JEU] La sortie du mercredi : NEUILLY SA MERE

Durée : 1h42

Genre : Comédie



De Gabriel Julien-Laferrière Avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès



En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine !

Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre !

Dès lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie ne sera plus jamais un long fleuve tranquille.