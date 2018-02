Jeux [JEU] La sortie du mercredi : LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL Valable du 07/02/2018 au 13/02/2018

Synopsis AVENTURE | DURÉE : 2h19



Réalisé par WES BALL, avec NATHALIE EMMANUEL, KATHERINE MCNAMARA, DYLAN O'BRIEN, KAYA SCODELARIO, WALTON GOGGINS, THOMAS BRODIE-SANGSTER, ROSA SALAZAR, PATRICIA CLARKSON, GIANCARLO ESPOSITO, BARRY PEPPER, KI HONG LEE, JACOB LOFLAND, PAUL LAZENBY, DEXTER DARDEN, JAKE CURRAN, DYLAN SMITH, GREG KRIEK, PARM SOOR, SCOT COOPER

Dans ce dernier volet de l'épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards s'engagent dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation WICKED. Une cité qui pourrait s'avérer être le plus redoutable des labyrinthes. Seuls les Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une chance d'obtenir les réponses tant recherchées depuis leur réveil au coeur du Labyrinthe.

Bande annonce …

Pour jouer … Pour jouer, envoyez PALMES au 7388

( 2x0,65€ + prix d’un sms)

et gagnez un pass pour 2 personnes

sur le film de la semaine.

50 places à gagner par semaine

Zinfos 974 n’est pas responsable de la déprogrammation éventuelle d’un film.

Pour retirer vos places, c’est très simple, présentez vous muni de la pièce d’identité du gagnant chez notre partenaire

Les places sont à retirer 15 jours maximum après le tirage au sort.



Bubble Tea (à l’angle de l’Avenue de la Victoire et de la rue Labourdonais à Saint-Denis)

Téléphone : 02 62 93 48 79

Horaires :

11h30-20h00 du mardi au jeudi

11H30-22h00 le vendredi et samedi

15h00-19h00 le dimanche Zinfos974 Zinfos974 Lu 72 fois



Dans la même rubrique : < > [JEU] La sortie du mercredi : Les Tuche 3 [JEU] La sortie du mercredi :THE PASSENGER