Jeux [JEU] La sortie du mercredi :INSIDIOUS La dernière clé Valable du 10/01/2018 au 16/01/2018

Synopsis HORREUR | DURÉE : 1h44



Réalisé par ADAM ROBITEL, avec LIN SHAYE, JOSH STEWART, KIRK ACEVEDO, BRUCE DAVISON, SPENCER LOCKE, CAITLIN GERARD

Le docteur Elise Rainier, la brillante parapsychologue, va affronter le cas le plus effrayant et le plus personnel de son histoire : elle doit intervenir dans sa propre maison...

Bande annonce …

Pour jouer … Pour jouer, envoyez PALMES au 7388

( 2x0,65€ + prix d’un sms)

et gagnez un pass pour 2 personnes

sur le film de la semaine.

50 places à gagner par semaine

Zinfos 974 n’est pas responsable de la déprogrammation éventuelle d’un film.

Pour retirer vos places, c’est très simple, présentez vous muni de la pièce d’identité du gagnant chez notre partenaire

Les places sont à retirer 15 jours maximum après le tirage au sort.



Bubble Tea (à l’angle de l’Avenue de la Victoire et de la rue Labourdonais à Saint-Denis)

Téléphone : 02 62 93 48 79

Horaires :

11h30-20h00 du mardi au jeudi

11H30-22h00 le vendredi et samedi

15h00-19h00 le dimanche Zinfos974 Lu 76 fois



Dans la même rubrique : < > [JEU] La sortie du mercredi : PITCH PERFECT 3 [JEU] La sortie du mercredi : Garde Alternée