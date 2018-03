Jeux [JEU] La sortie du mercredi : HURRICANE Valable du 28/02/2018 au 06/03/2018

Synopsis

De Rob Cohen Avec Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten ...

Profitant du plus gros ouragan ayant jamais touché les Etats-Unis, une équipe de braqueurs d’élite infiltre la plus grande réserve de billets des États-Unis. Leur objectif : un braquage exceptionnel de 600 millions de dollars. Dans la ville désertée, Casey, une des convoyeuses de fond, et Will, un météorologiste de génie, vont devoir unir leurs forces en utilisant les connaissances de Will pour survivre au milieu de cette « tempête du siècle » et empêcher ces voleurs impitoyables de parvenir à leurs fins. ACTION | Durée : 1h45Profitant du plus gros ouragan ayant jamais touché les Etats-Unis, une équipe de braqueurs d’élite infiltre la plus grande réserve de billets des États-Unis. Leur objectif : un braquage exceptionnel de 600 millions de dollars. Dans la ville désertée, Casey, une des convoyeuses de fond, et Will, un météorologiste de génie, vont devoir unir leurs forces en utilisant les connaissances de Will pour survivre au milieu de cette « tempête du siècle » et empêcher ces voleurs impitoyables de parvenir à leurs fins.

Bande annonce …

Pour jouer … Pour jouer, envoyez PALMES au 7388

( 2x0,65€ + prix d’un sms)

et gagnez un pass pour 2 personnes

sur le film de la semaine.

50 places à gagner par semaine

Zinfos 974 n’est pas responsable de la déprogrammation éventuelle d’un film.

Pour retirer vos places, c’est très simple, présentez vous muni de la pièce d’identité du gagnant chez notre partenaire

Les places sont à retirer 15 jours maximum après le tirage au sort.



Bubble Tea (à l’angle de l’Avenue de la Victoire et de la rue Labourdonais à Saint-Denis)

Téléphone : 02 62 93 48 79

Horaires :

11h30-20h00 du mardi au jeudi

11H30-22h00 le vendredi et samedi

15h00-19h00 le dimanche Zinfos974 Lu 215 fois



Dans la même rubrique : < > [JEU] La sortie du mercredi : Les aventures de Spirou et Fantasio [JEU] La sortie du mercredi : Le retour du héros