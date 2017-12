Jeux [JEU] La sortie du mercredi : HAPPY BIRTHDEAD Valable du 06/12/2017 au 12/12/2017

Synopsis HORREUR | DURÉE : 1h36



Réalisé par CHRISTOPHER LANDON, avec JESSICA ROTHE, ISRAEL BROUSSARD, RUBY MODINE, RACHEL MATTHEWS, CHARLES AITKEN, JASON BAYLE, PHI VU, DONNA DUPLANTIER, GIGI ERNETA, TENEA INTRIAGO, ROB MELLO, CARIELLA SMITH

Teresa, une jeune lycéenne, est perturbée lorsqu'elle découvre qu'elle revit inlassablement la même journée. Une journée apparemment ordinaire mais qui s'achève toujours par sa mort brutale...



Pour jouer … Pour jouer, envoyez PALMES au 7388

( 2x0,65€ + prix d’un sms)

et gagnez un pass pour 2 personnes

sur le film de la semaine.

50 places à gagner par semaine

Zinfos 974 n’est pas responsable de la déprogrammation éventuelle d’un film.

Pour retirer vos places, c’est très simple, présentez vous muni de la pièce d’identité du gagnant chez notre partenaire

Les places sont à retirer 15 jours maximum après le tirage au sort.



Bubble Tea (à l’angle de l’Avenue de la Victoire et de la rue Labourdonais à Saint-Denis)

Téléphone : 02 62 93 48 79

Horaires :

11h30-20h00 du mardi au jeudi

11H30-22h00 le vendredi et samedi

15h00-19h00 le dimanche



