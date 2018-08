[JEU] La sortie du mercredi : En eaux troubles

Durée : 1h54

Genres : Thriller - Action



De Jon Turteltaub, Avec Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson



Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait disparue : le Megalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de long.

Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie pour sauver les hommes et les femmes prisonniers de l'embarcation… et affronter le prédateur le plus terrible de tous les temps.