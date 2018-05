[JEU] La sortie du mercredi : Amoureux de ma femme

Genres : Drame / Comédie | Durée : 1h24



De Daniel Auteuil

Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain



Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d'imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un diner "entre couples" afin de lui présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par coeur et des rêves qui le surprennent lui-même.