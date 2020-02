La grande Une "J’attends les p’tites beautés" : Un homme se filme en train de harceler des jeunes femmes

Un homme se filme en direct sur Facebook alors qu’il harcèle des femmes à la gare routière du Port. Il explique face caméra "attendre des p’tites beautés" rentrant du collège ou du lycée.



L’individu les interpelle et les filme même à leur insu et sans leur accord :"Tu es magnifique, tu as de jolis traits" ; "toi tu as un beau sourire, tu as de jolies dents"; "ou lé pas intéressée?".



Il précise qu’il aime s’en prendre aux jeunes femmes de 14 à 19 ans, "après lé trop vieux".



La vidéo a provoqué de nombreuses réactions de colère sur le réseau social.

Charlotte Molina Lu 4608 fois Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur