J’ai vu le futur proche

Mes chers illuminé(e)s, Comme nous le savons si bien, Bercy ainsi que ce « rocambolesque » gouvernement disposent de bien des experts au sein de leur royaume parisien.



Financiers, économistes, monétaires, sanitaro-scientifiques, toujours plus brillants les uns que les autres, sauf que coûteux et non rentables, nous amenant tous au sein d’une comédie burlesque de bien mauvais goût.



Que retenir de ces deux années de gestions pandémiques ? L’adjectif le plus approprié au vu de la situation vécue serait « CATASTROPHIQUE » ou bien même « DANTESQUE ».



Aussi, c’est selon une pleine logique anticipative que je me suis mis à voyager et par cela, revenir d’un futur tant redouté : celui de la vaccination obligatoire.



Un énorme flop, doublé d’une inqualifiable ignominie. Nous sommes donc au mois de Novembre 2021.



L’ex ministre de la santé, Olivier VERAN, vient tout juste d’annoncer sa démission (En 2022, nous apprendrons qu’il rejoint un groupe pharmaceutique de renom ou une prestigieuse Université, ceci dans le but de statuer comme conférencier).



Le programme TV se veut quant à lui ridiculement affligeant. BFM TV n’a de cesse que de déblatérer au sujet du remaniement ministériel annoncé par le Secrétaire Général de l’Elysée.



Le Garde des Sots (Humour) mis en examen, il devenait dès lors urgent pour Emmanuel MACRON de se débarrasser de ses deux boulets ( Veran et Eric D.M.) à quelques mois de l’échéance présidentielle.



Il faut avouer que dans ce futur si proche, rien ne s’est déroulé comme prévu. Lorsque la décision gouvernementale fut prise de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants, les démissions furent massives et les services devinrent chaotiques, désorganisés, car amputés d’une base tant précieuse.



D’autre part, la résistance populaire fut totale. Commerces désertés, foires abandonnées, visiteurs absents, allées fantômes. Il fallait en effet un Pass Sanitaire, désastreux argument expliquant la désertion citoyenne.



Les forains, exposants, furieux, frondèrent en direction des préfectures. La Résistance active se fit donc de manière pacifique.



Comme je vous le stipulais, il y a de cela quelques jours au sein d’une précédente tribune, il n’est plus question de problématiques sanitaires, mais plutôt de Liberté, de Démocratie, d’Egalité, afin de ne pas permettre à une stigmatisation citoyenne, d’autant plus qu’il s’agit là de héros nationaux que nous applaudissions en coeur à 20H00, il y a de cela une année.



Un personnel médical dépourvu de tous moyens, qui soigna une population dite en souffrance, au péril de son existence.



Bref, dans ce proche futur, il y eu de multiples autres variants, lesquels bien plus efficaces que les vaccins tant promotionnés. Des nouvelles d’Angleterre et d’Israël arrivèrent, confirmant que les vaccins n’étaient que fumisterie et mensonges étatiques.



En y regardant bien, aucun pays du globe n’avaient alors rendu obligatoire la vaccination. Très vite l’on comprit que nos anciens continuaient à mourir même vaccinés, et que nos jeunes n’étaient aucunement épargnés des légères formes « Covidieuses ».



Aussi, après des mois de mensonges, et d’hyper propagande gouvernementalo-pharmaceutique, VERAN remis sa démission au Président de la République, comprenant dès lors qu’il n’avait plus aucune légitimité, ni aucun crédit aux yeux du peuple souverain.



L’homme suivi par quelques directeurs en charge des ARS rejoignirent Agnès Buzyn au Panthéon des oubliés de la République. Cela dit, chacun dispose librement de son rapport à la maladie et c’est pourquoi je ne jugerai aucunement les sujets désireuses et désireux de se faire vacciner. A chacun son chemin. A chacun sa vision de vie.



Dans ce proche futur, j’ai vu que tout ceci n’était au final que du bluff gouvernemental malvenu.



L’idée de la caste dirigeante était d’émettre une terrible pression sur les citoyennes et citoyens, au travers d’une propagande dite de pointe, arguant un discours entièrement axé sur la Peur, de sorte à « démocratiser » une vaccination « ordonnée ».



En vain, Véran y laissant sa belle chemise, au sein de laquelle il posait de manière Dyonisienne lors d’une séance vaccinal, laquelle transformée en shooting photo. Un cadre à la limite du sensuel provincial.



Conservez soigneusement cette Tribune mes chers amis, car il y a fort à parier que nous en reparlerons dans quelques mois.



Après tout, qui vivra Véran … Verra Pardon !



Lounys SAIBI-VEERAPERMAL

Vice-Président du Think-Thank TRANSITIONS