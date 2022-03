Communiqué "J’ai toujours été proche du monde associatif et de l’éducation populaire"

Le député Jean-Hugues Ratenon a été désigné pour siéger dans la commission régionale du fonds de développement de la vie associative de la Réunion. Par N.P - Publié le Mardi 15 Mars 2022 à 12:06

Le communiqué :



J’ai été désigné, en qualité de membre titulaire, pour siéger dans la commission régionale du fonds de développement de la vie associative de la Réunion.



Cette nomination faite par M. Richard FERRAND, Président de l’Assemblée National, vise à garantir la présence des parlementaires dans certain organisme extérieur au Parlement. Elle a été publiée au journal officiel du jeudi 3 mars 2022.



Une mission que je me ferais le plaisir d’accomplir, comme vous le savez, j’ai toujours été proche du Monde Associatif et de l’Éducation Populaire.



Jean-Hugues RATENON

Député de la Réunion