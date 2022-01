A la Une . "J'ai le covid du sexe" : Il affirme que son pénis a rétréci à cause du coronavirus

Un Américain explique que son pénis est plus petit de 4 centimètres depuis qu'il a contracté le coronavirus. Plusieurs études ont été menées et confirment que la maladie a des conséquences néfastes sur les sexes masculins. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 19 Janvier 2022 à 06:20





La question est posée par un homme d'une trentaine d'années qui a témoigné sur le site américain de



Dans son témoignage, l'homme raconte que son pénis a rétréci d'environ 4 centimètres. Et il ajoute, inquiet : "Ce serait lié aux dommages vasculaires provoqués par la maladie, et mes docteurs affirment que c'est probablement permanent".



Ce cas ne serait apparemment pas isolé.



L'impact du coronavirus sur le pénis



Plusieurs études semblent démontrer que les troubles de l'érection, voire le rétrécissement du sexe, peuvent faire partie des symptômes provoqués par la maladie du Covid.



En mai 2021, la revue médicale coréenne



Plus inquiétant encore : dans certains cas, comme dans celui de notre témoin, ces troubles peuvent perdurer, voire rester de façon permanente.



