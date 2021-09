J'ai honte de mon band !

Comment peut-on laisser détruire notre société, nos droits, nos vies et celles de nos enfants sans réaction ?

Comme ci, résignés, peureux, soumis, une grande majorité d’entre nous se laissent emporter dans ce courant destructeur.



Les exemples sont nombreux (Destruction des droits, de la liberté et de la démocratie des citoyens ! Des élus qui s’augmentent de +15 % alors que le SMIC augmente de 0.02 % ? alors que l’inflation des prix est lui à 2,2 % ! Suppression de la commission d’information sur la gestion par le gouvernement de la crise du corona pour ne pas attaquer les responsables de plus de 30 000 morts ! Vote de lois par une vingtaine de parlementaires mais qui perturbent 70 millions de français ! Violences policières, exactions impunies ! Une classe de riches qui devient de plus en plus riche et une classe de pauvres qui s’appauvrissent encore et encore ! Des reports d’élections diverses et variées pour verrouiller et conforter le pouvoir en place ! Harcèlement par le pouvoir des combattants de l’injustice et de la liberté ! Muselage de la communication et de l’information des soi disant complotistes ! Destructions des loisirs, du sport, de liens sociaux et du bien être des citoyens ! Destruction de l’avenir de nos enfants, des étudiants, des salariés ! Justice à deux poids deux mesures de plus en plus ! Utilisation d’une « pandémie » pour terroriser une population, la soumettre au bon vouloir du pouvoir et la rendre docile...)



Pourtant nos ancêtres se sont battus pour que nous ne connaissions jamais plus leur vie d’antan…



Nous sommes très peu à résister, à être montrer du doigt, à être discriminer et aujourd’hui à être mis au dehors de leur nouveau monde.



DESOBEISSANCE / RESISTANCE / REBELLION devraient être nos seuls objectifs dans ce contexte, mais malheureusement la prise de conscience de cette majorité prend du temps…mais cela viendra, oui je crois que cela viendra…



Car cette minorité ne baissera jamais les bras, force et honneur à ceux qui luttent et qui résistent ! Ne pas oublier que beaucoup de pages d’histoires sont écrites par les RESISTANTS !