Courrier des lecteurs "J'ai fait un rêve", une lettre à Didier Robert quant à Cilaos



J’ai fait un rêve

J’ai fait un rêve que dans son infinie bonté

Monsieur le Président de Région

Mette un « Pétrel » en fonction.

Un pétrel… non pas ailé

Mais un bien bel engin

Comme « Zourite » de la NRL, son cousin.

Un « Pétrel » qui pourra en une journée,

Sceller des hauts piliers pour Bailey…

Pont préfabriqué qui permettra de désenclaver

Mon charmant cirque de Cilaos.

J’ai fait le rêve que là-haut,

Dans la pyramide inversée,

Les élus se rangent à mes côtés,

Et ressentent cette profonde tristesse

Mêlée d’une sourde colère

Qui, depuis janvier, m’habite sans cesse.

Cilaos, tu m’es si chère,

Tu m’es si attachante

Que, malgré le vent, les orages et la pluie,

Je persiste à sillonner tes pentes…

J’ai fait le rêve que peut-être aujourd’hui

Dans le lit sablonneux ou caillouteux des rivières,

Préservant faune et flore du parc national

Un accès pérenne, fruit des promesses d’hier,

Se concrétise sur cette route nationale.

Car, il est grandement temps de tourner la page,

Sur une longue et sombre histoire d’otages…

Tsilaosa…le pays qu’on ne quitte pas ; Tsilaosa…le pays où on revient toujours…

Cilaos…s’il m’arrive de te délaisser, je veux toujours y remonter

Je ne veux plus craindre la pluie et les orages,

J’ai ras-le-bol de toujours consulter infotrafic

Si j’ai envie d’admirer et de prendre tes lacets en virage,

Sans mettre mes enfants, mon entreprise et ma vie en danger. Mireille Corre





