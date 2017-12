J'ai été déçu par le 20 Désanm à St-Denis...

Hier soir, j'ai voulu assister au défilé du 20 Désanm sur le Barachois.



Questionnons-nous en préambule sur la façon dont la mairie de Saint-Denis a choisi de traduire le mot "décembre". On sait Gilbert Annette féru d'écriture créole, mais pourquoi écrire "desanm" plutôt que "desamb" ? Mystère...



En arrivant sur le Barachois, j'ai croisé le défilé. Plutôt famélique... Pas digne d'une ville de près de 150.000 habitants. Heureusement que la ferveur des danseurs et danseuses était là pour compenser la pauvreté de l'organisation. Aucun char, les représentants des quartiers défilaient à pied, à quelques mètres les uns des autres,dans une immense cacophonie...



A noter également la forte présence de groupes comoriens, mahorais. Sans parler du nombre important de Zoreils... Oté Kréol, ou sa zot i lé?



Heureusement que la foule était au rendez-vous. Plusieurs milliers de personnes avaient fait le déplacement.



Après le défilé vint le concert. En ouverture, un groupe dont je n'ai pas retenu le nom mais dont toutes les chansons -pas mauvaises au demeurant- étaient teintées de racisme anti-blanc et anti-zoreil. Bravo M. le maire pour le choix de votre plateau d'artistes...



Comme le spectacle était retransmis en direct sur Réunion 1ère, c'est Karen qui animait -très bien- entre chaque morceau, accompagnée d'un autre animateur... antillais ! Allez comprendre...



Enfin, le clou du spectacle, la célèbre Christine Salem. L'artiste des Camélias a gagné en notoriété. C'est devenu une chanteuse connue et reconnue qui effectue maintenant des tournées dans le monde entier.



Lors de ses passages en France et aux Etats-Unis, elle a rencontré d'autres artistes qui maintenant l'accompagnent sur scène. Au point que ces musiciens et chanteurs "de déor" sont maintenant majoritaires au sein de son groupe...



Le résultat est vraiment magnifique. Mais je me suis demandé en l'écoutant si les milliers de personnes à s'être déplacées en ce soir de 20 Désemb étaient venues là pour écouter du gospel américain, même accompagné -discrètement- par un roulèr ou un kayamb...?



Je m'attendais, et eux aussi probablement, à un vrai spectacle de maloya...



Apparemment, à lire les réseaux sociaux ce matin, je ne suis pas le seul à avoir été déçu