J'accuse!!!



Mon courrier ne va pas faire plaisir à beaucoup de monde mais ce n'est pas mon but!!!



Comme vous avez lu ce matin à votre réveil...3 cas autochtones ( made in Réunion) ont été recensés...Ce qui signifie que le virus circule à la Réunion....



On va assisté maintenant à des mesures théoriquement fortes...



La Réunion est une île et aurait dû être traité en tant que telle!!!



La population vous a demandé expressément de fermer l’aéroport.... Réponse du Dr Chieze de l'ARS: en métropole il n'y a pas que des cas aéroportés...DE QUI SE FOUT ON??? Il n'y a que deux voies d’accès à la Réunion: Le port et l'aéroport!!!



Par manquement jusqu'à maintenant vous avez fait un copier coller de la Métropole à la Réunion...



J'accuse nos hautes fonctions de l'état à la Réunion d'avoir pris à la légère le risque et de nous avoir exposé sans arme dans cette guerre sanitaire!!!



Je vous accuse d'avoir laisser pourrir la situation!!!



J'accuse aussi nos élus locaux qui se doivent de protéger leur peuple d'avoir laisser la situation se dégrader sous couvert d'échéances d'élections municipales!!!



On avait l'opportunité de confiner l'île entière, car oui Dr Chieze je vous apprend aujourd'hui qu'on ne peut venir à la Réunion à pied...



Aujourd'hui vous tirez à boulets de canon sur nous réunionnais car certains de respectent pas le confinement...



N'aurait été t'il pas plus simple de fermer les voies d’accès vers la Réunion plutôt que de confiné les gens chez eux?



J'attend avec impatience le méa culpa de ses hauts fonctionnaires face à leur incompétence!!!



Réunionnaise, Réunionnais, allon essaye faire en sorte que le virus y circule pas plus!!! Allon montrer que nous la été élevé dans la bienveillance de notre prochain!!!



Reste chacun zot caze...allon raconte zistoire ti jean ek ti jeanne....

Eric Lioni

Trésorier France Asso Santé

Représentants des usagers

Délégué territorial Vaincre la mucoviscidose

Responsable antenne Reunion Renaloo