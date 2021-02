J.M'Doihoma demande la suspension des vols Mayotte/Réunion

Juliana M'Doihoma s'est exprimée au micro de Zinfos974 mardi après-midi suite à la réunion hebdomadaire entre le Préfet les maires de La Réunion. L'élue dont la commune a été placée en couvre-feu de 22h à 5h depuis vendredi dernier réclame plus de mesures sanitaires.



La maire de Saint-Louis souhaite notamment qu'une discussion soit entamée pour une suspension des voyages de Mayotte vers La Réunion : "Je veux qu'on pose clairement sur la table la question de la fin des vols commerciaux entre Mayotte et La Réunion sur motifs impérieux !"



L'édile précise : "Il y a une solidarité nationale et régionale à avoir avec Mayotte sur les évacuations sanitaires mais c'est peut-être le moment de maîtriser les flux de diffusion et c'est un flux de diffusion !"