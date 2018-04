J.H. Ratenon maintient sa plainte pour insultes racistes

Le député France Insoumise Jean-Hugues Ratenon était convoqué cet après-midi à la gendarmerie de Saint-Paul, dans le cadre de sa plainte pour insulte à caractère raciste ("bande de singes", proférée par une internaute à l'encontre des Réunionnais). Il lui a été fait lecture du procès verbal de l'audition de l'auteur des insultes.



La gendarmerie a identifié l'auteur du commentaire nauséabond: il s'agit d'une femme prénommée Laura, résidant à saint-Paul. La jeune femme a reconnu les faits auprès des autorités, et a présenté des excuses au peuple réunionnais durant son audition. Des excuses qui ne satisfont pas Jean-Hugues Ratenon : il estime les faits extrêmement graves. "J'ai porté plainte au nom des Réunionnais, je ne puis prendre la décision de retirer ma plainte", explique-t-il. De plus, le député semble douter de la sincérité de la jeune femme, qui a nié auprès de lui, via messenger, à plusieurs reprises, être à l'origine des insultes, qu'elle a attribuées tour à tour à son ex, et à un hacker.



Dans le PV d'audition, il est question d'une lettre que Laura aurait envoyée au Député, et dont copie aurait été remise aux gendarmes. Une lettre que le député affirme n'avoir jamais reçue, qui s'est révélée introuvable cet après-midi dans le dossier détenu par la brigade de Saint-Paul.



Après lecture du PV d'audition, les gendarmes, au nom du Procureur de la République, ont demandé au Député s'il souhaitait maintenir sa plainte. Réponse positive de ce dernier: désormais, Jean-Hugues Ratenon espère que le Procureur ne classera pas cette affaire sans suite, et poursuivra la jeune femme pour "injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nationalité, la race, ou la religion".



Interrogé sur les insultes racistes "anti-zoreils" qui ont fusé lors de la destruction des paillotes de l'Hermitage, Jean-Hugues Ratenon se montre ferme : "Je condamne tout propos raciste, d'un côté comme de l'autre. Je suis très inquiet, il y a un gros malaise à La Réunion. Je demande solennellement la réconciliation, La Réunion est une terre de métissage", dit-il. Le Député explique les tensions identitaires par la situation sociale catastrophique de l'île, le chômage record, la pauvreté consolidée, le mal-logement; en somme, les inégalités sociales.



"Cette situation explosive est la traduction du 'pa la ek sa' des gouvernements passés et actuel, personne ne pose le vrai problème de l'aménagement du territoire, il y a un vrai problème de gouvernance à La Réunion", conclut le Député.