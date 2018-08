J.H Ratenon interpelle J.P Virapoullé pour les commerçants du Parc du Colosse

En conflit depuis plusieurs mois avec la commune de Saint-André, les commerçants du Parc du Colosse ont reçu par voie d'huissier le 20 juillet dernier un document leur stipulant la résiliation de leur autorisation d'occupation temporaire (AOT) ainsi qu'une demande libération des lieux.Regroupés sous le collectif "Association de défense des commerçants et artisans du Parc du COLOSSE", ils avaient au début du mois de juillet déposé un référé suspension auprès du tribunal administratif de Saint-Denis afin de faire suspendre l'arrêté municipal du 25 avril 2018 prorogé le 9 mai leur interdisant de reprendre leur activité suite au passage de Fakir.Déboutés le 6 juillet 2018, l'association n'entend pas en rester là. Cependant, le discours a quelque peu changé chez les commerçants. Ils préfèrent se concentrer aujourd'hui sur les indemnisations n'espérant plus à terme pouvoir revenir sur le Colosse rénové dont la mairie envisage d'externaliser la gestion. En effet, leur avocat va entamer des procédures sur la perte d'activité suite à l'arrêté municipal puis sur la perte d'exploitation de leurs activités au regard des résiliations d'AOT.Alors que certaines activités ont nécessité des gros investissement financiers et humains pour créer des structures attirantes et viables commercialement, nul doute que la bataille s'annonce longue avec la municipalité. Présent cette après-midi pour apporter son soutien et son aide aux commerçants, le député Jean-Hugues Ratenon demande dans un premier temps que les deux parties s'assoient autour d'une table afin de trouver une solution amiable.Il exprime aussi son inquiétude face à ces pertes d'emplois causés par la mairie de Saint-André alors que La Réunion est durement touchée par le chômage. Il demande enfin à Jean-Paul Virapoullé d'ouvrir les discussions et les négociations afin qu'une solution rapide puisse être trouvée.