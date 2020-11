J-H.Ratenon dénonce une interpellation violente à St-Philippe

Jean-Hugues Ratenon annonce qu'il va demander une audience au patron des Gendarmes de La Réunion dans les locaux de Saint-Philippe à son arrivée sur l'île. Il "condamne" les images de l'interpellation d'un homme qui se serait déroulée à Saint-Philippe. La personne difficilement maîtrisée se débat alors que trois gendarmes la plaque au sol.



"Je condamne fermement cela avec la plus grande fermeté", déclare le député sur sa page Facebook avant d'ajoute: "Nul n'est censé ignorer la loi et personne ne doit l'appliquer de son propre chef."



Il est important de rappeler que les circonstances et les raisons de l'interpellation ne sont pas connues pour l'instant.