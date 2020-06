Politique J-F Nativel demande une augmentation des surfaces occupées par les restaurants sur le domaine public

A compter de demain, les départements de France classés en vert entameront la deuxième phase du déconfinement. Les restaurants, cafés et bars vont pouvoir à nouveau accueillir les clients dans des conditions bien précises. Dans cette optique, Jean-François Nativel a alerté la préfecture notamment afin d’évaluer la possibilité d’augmenter les surfaces occupées sur le domaine public. Voici son communiqué: Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 1 Juin 2020 à 17:48 | Lu 132 fois

La réouverture des restaurants le mardi 2 juin est une autre mesure attendue avec impatience, notamment sur la commune de Saint-Paul, où ces établissements, avec l’hôtellerie, constituent un filière importante particulièrement impactée par la crise sanitaire.



En prévision de cette échéance, je souhaiterais la possibilité d’une augmentation des surfaces occupées sur le domaine public, pour les restaurateurs qui en auraient besoin, afin de faire respecter la distanciation. Cette mesure apparaît comme nécessaire afin d’accompagner la reprise d’activité.



J’ai alerté aujourd’hui les institutions afin qu’elles étudient et relayent cette proposition dès demain, notamment auprès de Monsieur le Préfet.



En effet, un restaurateur qui aurait par exemple 40 salariés, et qui ne pourrait placer que 20 tables au lieu de 30, serait dans l’impossibilité de garder l’ensemble de son personnel, avec les conséquences que l’on connaît après un long chômage partiel, désormais réduit.



De plus, moins de possibilités d’accueil conduit à une réduction du chiffre d’affaires alors que les charges restent fixes, ce qui ne leur permettra pas de combler le déficit de trésorerie majeur résultant de trois mois de fermeture.



Cette mesure est mise en œuvre dès demain dans de nombreuses villes en métropole telles que Nîmes, Toulouse, Strasbourg, ou encore Paris. Partout elle a été bien accueillie. Pourquoi pas à Saint-Paul ?



Elle aurait un caractère exceptionnel et serait limitée dans le temps. Elle pourrait s’accompagner d’autres décisions exceptionnelles concertées, comme par exemple la piétonisation en soirée le week-end, pour les rues ou où les restaurants sont nombreux, ou encore des mesures temporaires de réduction voire d’exonération des charges, afin de soutenir efficacement la reprise économique de ce secteur.