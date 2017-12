J-7 avant la Fèt Kaf ! Paré pa paré ?

Regardez vite le programme spécialement concocté à cette occasion sur le territoire de la côte Ouest ! Vous avez le choix… :

► La Possession

► Le Port (programme dévoilé en fin de semaine sur le site internet et la page Facebook de la ville)

► Saint-Paul

► Trois-Bassins

► Saint-Leu

Les animations démarrent dès le samedi 16 décembre et ce jusqu’au mercredi 20 décembre, jour de célébration de l’abolition de l’esclavage (depuis 1848) et fête réunionnaise de la liberté.Ambiance assurée ! À la mémoire de nos ancêtres et pour célébrer ensemble la liberté…In bon fèt kaf zot tout’ !